Kar yağacak mı? Bugün İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. AKOM, İstanbullulara uyarıda bulundu



İstanbul'da Bugün Hava Nasıl Olacak?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Şubat 2025 tarihli raporuna göre, İstanbul genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içerisinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların en düşük 2°C, en yüksek 7°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.



İstanbul'un Hangi Bölgelerinde Kar Yağışı Bekleniyor?



İstanbul'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ihtimali daha yüksek. Özellikle şu ilçelerde kar yağışı bekleniyor:



Ataşehir (Yüksek kesimler)



Bağcılar (Yüksek kesimler)



Başakşehir (Yüksek kesimler)



Beykoz (Yüksek kesimler)



Beylikdüzü (Yüksek kesimler)



Büyükçekmece (Yüksek kesimler)



Çatalca (Yüksek kesimler)



Çekmeköy (Yüksek kesimler)



Eyüp (Yüksek kesimler)



Gaziosmanpaşa (Yüksek kesimler)



Kartal (Yüksek kesimler)



Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.



AKOM'dan Uyarılar



AKOM, İstanbul genelinde sıcaklıkların hafta boyunca 5-8°C aralığında seyredeceğini ve kış şartlarının etkisini sürdüreceğini belirtti. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.



Sürücüler İçin Öneriler



Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşanabilir. Sürücülere yönelik bazı öneriler:



Kış Lastiği Kullanımı: Özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin kış lastiği kullanmaları önemlidir.



Takip Mesafesi: Kaygan zeminlerde takip mesafesini artırmak olası kazaların önüne geçebilir.



Hız Kontrolü: Hız limitlerine uymak ve ani frenlemelerden kaçınmak güvenliği artırır.



Yayalar İçin Uyarılar



Yayaların da buzlanma nedeniyle kayma ve düşme riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tedbirli olunmalıdır.



Sonuç



İstanbul'da bugün (10 Şubat 2025 Pazartesi) hava koşulları oldukça soğuk ve yağışlı olacak. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir.



Unutmayın, hava koşulları anlık olarak değişebileceğinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yapacağı güncel uyarıları takip etmek güvenliğiniz açısından büyük önem taşır.

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