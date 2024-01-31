Haber Tarihi: 31 Ocak 2024 10:33 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 10:33

Kar yağacak mı? 31 Ocak 2024 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

31 Ocak 2024 Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı var mı, yağacak mı? Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'de kuvvetli olması tahmin ediliyor. Diğer yandan Marmara ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor

Kar yağacak mı? 31 Ocak 2024 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

31 Ocak 2024 Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, 31 Ocak'ta İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık ise 2 derece olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönden 32 kilometre bölü saat hızla esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olması halinde kar yağışı görülebileceğinden, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı.

Kar yağışı, ulaşımda aksamalar, elektrik kesintileri ve hasarlara neden olabilir. Kar yağışı öncesinde, bu tür olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması tavsiye edilir.

İşte 31 Ocak'ta İstanbul'da beklenen hava durumu:

En yüksek sıcaklık: 7 derece

En düşük sıcaklık: 2 derece

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Rüzgar: Kuzeydoğu yönden 32 kilometre bölü saat hızla esecek.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BAKAN ÖZHASEKİ VATANDAŞLARI UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da bu akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini hatırlattı.

Özhaseki, "Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.
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