Kar yağacak mı? 2023 kar ne zaman yağacak? Mart'ta kar yağar mı?

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Hava durumunda güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; bazı illerde kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporu ile kar yağışı tahminleri...2022 - 2023 yılı kış ayları bu sene nasıl olacak Meteoroloji Prof. Orhan Şen açıkladı. Bu sene kar yağışını beklemeyin. 2023 yılının ilk aylarına kadar kar yerine sonbahar kıvamında bir hava olacak. Kasım ayında bile sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre de bu sene kış 'La Lina'lı' geçecek. Peki La Nina nedir, Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor. İşte son hava durumu ve Orhan Şen'in meteorolojik tahmini:Özellikle tarımsal açıdan kar yağışı büyük önem taşıyor. Ülkemizin kar yağışı almadığı yıllarda buğday başta olmak üzere tüm üretimde rekolte düşüşü yaşanıyor, yaz aylarında susuzluk kapımızı çalıyor. Bu açıdan bakıldığında kar yağışı ile dolu bir kış ne yazık ki bizi beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in dediğine göre bu kış 'La Nina yılı olacak"... Bu da az kar yağışı, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık anlamına geliyor. La Nina Doğu Pasifik'de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre La Nina bu sene sonbahar ve kış aylarını etkileyecek. "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Orhan Şen, şu bilgileri verdi: -"Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 numerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor.Özellikle tarımsal açıdan kar yağışı büyük önem taşıyor. Ülkemizin kar yağışı almadığı yıllarda buğday başta olmak üzere tüm üretimde rekolte düşüşü yaşanıyor, yaz aylarında susuzluk kapımızı çalıyor. Bu açıdan bakıldığında kar yağışı ile dolu bir kış ne yazık ki bizi beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in dediğine göre bu kış 'La Nina yılı olacak"... Bu da az kar yağışı, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık anlamına geliyor. La Nina Doğu Pasifik'de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre La Nina bu sene sonbahar ve kış aylarını etkileyecek. "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Orhan Şen, şu bilgileri verdi: -"Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 numerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor.Gelelim herkesin merak ettiği bu sene kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtına. Prof. Orhan Şen'in tahminlerine göre 2022 yılının son gününe kadar kar yağışı beklemeyin. Kar yağışı 2023 yılının ilk 3 ayına kalacak. Meteoroloji Prof. Orhan Şen'in 'Türkiye'de kış mevsimi' şöyle: -Aralık ayı batı bölgelerde sonbahar havasında Doğuda ise kışın başları gibi çok soğuk yok. Ocak, Şubat, Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. 2023'ün ilk 3 ayı sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak.Meteorolojinin sitesinden yayınlanan haftanın hava durumu tahminine göre bugün Rize ve Artvin?in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağmur var. Orhan Şen ise bu hafta ülkenin kuru bir havanın etkisine girdiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: - Bugün Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin yağışlı. Diğer yerler parçalı bulutlu. Sıcaklık güneşlenmeden dolayı 1-2 C yükselecek. İstanbul 22 İzmir Antalya 29 Ankara 19 C.MGM hava durumu raporuna bakıldığında İstanbul'da 5 gün içinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'da 22-26 Şubat 2023 tarihlerinde hava durumu şöyle olacak:22 Şubat: Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney ve Güneybatı(Lodos), akşam saatlerinden itibaren Doğu ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.23 Şubat: En yüksek sıcaklık 17 derece, en düşük sıcaklık 5 derece olacak.24 Şubat: En yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 4 derece olacak.25 Şubat: En yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 6 derece olacak.26 Şubat: En yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 8 derece olacak.İstanbul'da hafta boyunca parçalı ve az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.Şubat ayının başlarında kısa süreliğine İstanbul'a da uğrayan kar yağışı, ay ortalarına gelmemize tekrar kendini göstermedi. Fakat Sibirya'dan gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte, Şubat ayının sonu ve Mart ayının başlarında İstanbul'da kar yağışı olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.ADANA °C, 18°C - Az bulutluHATAY °C, 18°C - Az bulutluKAHRAMANMARAŞ °C, 14°C - Az bulutluELAZIĞ °C, 9°C - Parçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 11°C - Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 14°C - Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 15°C - Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu