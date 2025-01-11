Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası Erciyes'te başladı

Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası çeşitli şehirlerinden gelen 5 erkek ve 5 kadın takımında yer alan 120 sporcunun katılımıyla başladı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Erciyes Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası grup maçlarıyla start aldı. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da yer alan sahada şampiyonanın ilk gününde grup maçları oynandı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 5 erkek ve 5 kadın takımında yer alan 120 sporcunun katıldığı yarışlar yarın sona erecek. Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Eski Ragbi Milli Takım Sporcusu Mehmet Kahveci, "Bu düzenlenen kar ragbisinin federasyon tarafından 2025 yılının ilk organizasyonu durumunda. Yaz fikstürümüz çok yoğun. Kar ragbisini de 2 yıldır düzenliyoruz. Bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.



Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ise, "Yaz aylarında Erciyes Yüksek Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde ragbi müsabakalarına ev sahipliği yapmıştık. Kışın da kar üstünde yapıyoruz. Erciyes kış sporlarının yanı sıra kar voleybolu ve ragbi gibi ekstrem sporlara da ev sahipliği yapıyor. Erciyes kar üzerinde yapılabilen her spora uygun" dedi.



