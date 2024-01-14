Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, radar görüntüleri ile son raporunu kamuoyuyla paylaştı. Günlerdir kar yağışı için 9 Ocak tarihi işaret edilirken uzmanlar, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışının Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağını ancak yağışın İstanbul'u bugünlük teğet geçeceğini belirtti. İşte 14 Ocak 2024 hava durumu, İstanbul'da kar yağacağı tarih ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji'nin hazırladığı raporda, İstanbul'da kar yağışı için işaret edilen tarih 9 Ocak 2024 Salı gününden Cuma gününe çekildi. Bugünden itibaren megakentin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmurlar görülmesi beklenirken Cuma ve Cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiği kaydedildi. Bugün ani sıcaklık düşüşlerinin ardından İstanbul'da, gün içinde havanın en yüksel 7 dereceye ulaşması bekleniyor.

09 Ocak Salı: Yağmurlu 7°C

10 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 7°C

11 Ocak Perşembe: Çok Bulutlu 6°C

12 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 6°C

13 Ocak Cumartesi: Karla Karışık Yağmurlu 3°C



