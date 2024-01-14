Haber Tarihi: 14 Ocak 2024 13:56 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 13:56

Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?

Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı? Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Günlerdir beklenen kar yağışı başlıyor. İstanbul kara teslim olacak. Sadece yüksek kesimler değil şehir merkezine de yoğun kar yağacak. Yapılan uyarıların ardından kar yağışı Beylikdüzü ilçesinde başladı. Kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı.. AKOM, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı saatler içerisinde etkisini gösterecek. İşte son dakika kar haberleri...

Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?
Abone Ol
Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, radar görüntüleri ile son raporunu kamuoyuyla paylaştı. Günlerdir kar yağışı için 9 Ocak tarihi işaret edilirken uzmanlar, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışının Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağını ancak yağışın İstanbul'u bugünlük teğet geçeceğini belirtti. İşte 14 Ocak 2024 hava durumu, İstanbul'da kar yağacağı tarih ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin hazırladığı raporda, İstanbul'da kar yağışı için işaret edilen tarih 9 Ocak 2024 Salı gününden Cuma gününe çekildi. Bugünden itibaren megakentin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmurlar görülmesi beklenirken Cuma ve Cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiği kaydedildi. Bugün ani sıcaklık düşüşlerinin ardından İstanbul'da, gün içinde havanın en yüksel 7 dereceye ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

09 Ocak Salı: Yağmurlu 7°C

10 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 7°C

11 Ocak Perşembe: Çok Bulutlu 6°C

12 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 6°C

13 Ocak Cumartesi: Karla Karışık Yağmurlu 3°C


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Juventus, Djalo'yu kadrosuna katıyor Juventus Juventus, Djalo'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor Galatasaray Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor
Dries Mertens: 'Geri dönmeyeceğim' Galatasaray Dries Mertens: "Geri dönmeyeceğim"
Fenerbahçe'de Rade Krunic ilk antrenmanına çıktı! Türkiye Transferler Fenerbahçe'de Rade Krunic ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçe'de Rade Krunic gerçeği Türkiye Transferler Fenerbahçe'de Rade Krunic gerçeği
İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Gevşemek yok' Fenerbahçe İsmail Kartal'dan öğrencilerine: "Gevşemek yok"
Göztepe, Keny için geri sayıma geçti RAMS Başakşehir Göztepe, Keny için geri sayıma geçti
Beşiktaş'tan Josip Brekalo sürprizi! Türkiye Transferler Beşiktaş'tan Josip Brekalo sürprizi!
Son hafta ders işlenecek mi? 2024 Okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınır mı? Gündem Son hafta ders işlenecek mi? 2024 Okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınır mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Real Madrid - Barcelona: Muhtemel 11'ler
2
Kerem Aktürkoğlu için sürpriz gelişme: Ayrılıyor mu?
3
Galatasaray'da sürpriz gelişme: M'Baye Niang
4
Fenerbahçe'de 4 yolcu için 5 aday var!
5
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
6
Galatasaray'dan Leo Dubois hamlesi!
7
Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den talip!

SON HABERLER

yukarı ok