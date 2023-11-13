Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 13:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 13:19

Kar ne zaman yağacak? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman?

Sağanak, dolu derken İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oldu. Kentte ayrıca downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görüldü. İstanbullular ise "İstanbul'da kar yağacak mı?" sorusunu merak ediyor. Konuya ilişkin heyecanlandıran açıklama ise, Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden geldi.

Kar ne zaman yağacak? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgeleri için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği vurgulandı. Sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Öte yandan İstanbul'da downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görüldü.

Geçtiğimiz yıl kar yağışına hasret kalan İstanbullu ise, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu şimdiden merak etmeye başladı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye'de 2023-2024 kışı, genel olarak yağışlı ve soğuk geçeceği tahmin ediliyor.

Özellikle kasım ayının ortalarından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) tahminlerine göre, 2023-2024 kışı, Kuzey Yarımküre'de ortalamanın üzerinde yağışlı geçecek. Bu durum, Türkiye'de de yağışların artması anlamına geliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, yağışların yoğun hissedileceği bölgeler olacak.

Hava sıcaklıkları açısından ise, 2023-2024 kışı, Türkiye'de ortalamanın üzerinde soğuk geçecek. Özellikle kasım ve aralık aylarında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da ise, 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayından itibaren ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak. Elbette, bu tahminler, kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Hava durumu, tahmin edilmesi zor bir olgudur ve her zaman değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel olarak bakıldığında, Türkiye'de 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek gibi görünüyor.

Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), 2023-2024 kışında Türkiye'de genel olarak yağışların ortalamalar civarında ya da ortalamaların üzerinde olmasını bekliyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.


MGM, 2023-2024 kışında Türkiye'de sıcaklıkların ortalamanın altında olmasını bekliyor. Bu, özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği anlamına geliyor.

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