Kar ne zaman yağacak? 2023 İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Kurak geçen 2022 sonbahar mevsiminin ardından Kış ayları içerisinde de henüz beklenilen kar yağışlar etkili olmadı. Aksine sıcaklıklar normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmekte. Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya devam ediyor. İşte kar yağışının beklendiği tarihler...Meteorolojiden tarafından yapılan son açıklamaya göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevreleri olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.Meteorolojinin açıklamasına göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmekte. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmekte.Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, gelecek hafta beklenen hava tahminlerini yazdı. İşte yazısının satır başları;Hava durumunu bugünlerde takip edenlere bir türlü kar haberi veremedik, kayak merkezlerinin kurulu olduğu dağlar bile yeni yeni beyazlamaya başladı. İstanbul gibi kıyı merkezler için gözler ay sonunda...Özetle bundan önce çok kurak geçirdiğimiz aylar, bundan sonrasının da böyle gideceği anlamına gelmiyor. Yine de İstanbul gibi suyu ucu ucuna yetişecek, 2023 yılında Türkiye'de toplam kullanılabilir temiz suyumuzun tamamını kullanacağımız öngörülüyor. Yağışların bu şekilde gecikme, hiç gelmeme durumu olabiliyor ve bunu yaşayarak görüyoruz. Ay sonunda ve Şubat ayında ise umut var, bunlar vadesi çok uzun ve değişime açık durumlar olsa da o bahsettiğimiz dinamik (güçlü güneyli hareket, hissedilir ısınma) gerçekleşirse 25-26 Ocak'tan sonrası gerçek bir kışa benzeyebilir. Güncellemeleri takip etmekte yarar var.Kar yağışı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı uzman isimlerden yapılana açıklamaya göre; İstanbul'da Ocak ayının sonuna doğru kar yağışı beklenmekte.