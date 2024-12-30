Kaptanlardan takım arkadaşlarına mesaj

Başkan Ali Koç, cuma günü Fenerbahçe tesislerinde futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu zirvenin ardından futbolcular, kendi aralarında bir toplantı yaparak takım içindeki durumu değerlendirdi.
Kaptanlar Tadic, Dzeko ve Mert Hakan, arkadaşlarına önemli mesajlar verdi. Üçlü, "Yöneticilerimiz bizlere her türlü desteği veriyor. Zirvenin gerisindeyiz, bunun sorumlusu bizleriz. Özeleştiri yapmalıyız. Daha fazla sorumluluk almalıyız. Sahada daha fazla mücadele etmeliyiz" diyerek takımın bu süreçte daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti.
Bu zirvenin ardından futbolcular, kendi aralarında bir toplantı yaparak takım içindeki durumu değerlendirdi.
Kaptanlar Tadic, Dzeko ve Mert Hakan, arkadaşlarına önemli mesajlar verdi. Üçlü, "Yöneticilerimiz bizlere her türlü desteği veriyor. Zirvenin gerisindeyiz, bunun sorumlusu bizleriz. Özeleştiri yapmalıyız. Daha fazla sorumluluk almalıyız. Sahada daha fazla mücadele etmeliyiz" diyerek takımın bu süreçte daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti.