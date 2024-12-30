Kaptanlardan takım arkadaşlarına mesaj

Ali Koç'un yaptığı zirvenin ardından kaptanlar Tadic, Dzeko ve M. Hakan, sorumluluk alıp sahada daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Kaptanlardan takım arkadaşlarına mesaj
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30 Aralık 2024 11:06
Son güncelleme 30 Aralık 2024 11:12
Başkan Ali Koç, cuma günü Fenerbahçe tesislerinde futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu zirvenin ardından futbolcular, kendi aralarında bir toplantı yaparak takım içindeki durumu değerlendirdi.

Kaptanlar Tadic, Dzeko ve Mert Hakan, arkadaşlarına önemli mesajlar verdi. Üçlü, "Yöneticilerimiz bizlere her türlü desteği veriyor. Zirvenin gerisindeyiz, bunun sorumlusu bizleriz. Özeleştiri yapmalıyız. Daha fazla sorumluluk almalıyız. Sahada daha fazla mücadele etmeliyiz" diyerek takımın bu süreçte daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti.

 
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