Kaptanı kadro dışı bırakan yönetime 2000 kişilik protesto

Basel kulübünün yönetim ve teknik direktörü eleştiren kaptan Valentin Stocker'i eleştirmesi taraftarların protestolarına neden oldu.Basel'in kupada Winterthur'a 2-0 yenilmesinin ardından teknik direktör ve yönetimi eleştiren Stocker'in bir süre izinli olarak takımdan ayrı tutulacağı açıklandı. Açıklama sonrasında yaklaşık 2000 kadar taraftar şehirde bir araya gelerek pankartlarla kaptanlarının takıma dönmesi için sloganlar attı.Teknik direktör Ciriaco Sforza ve Başkan Bernhard Burgener'in kaptan Stocker'in kadro dışı kararının ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.