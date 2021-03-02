Kaptanı kadro dışı bırakan yönetime 2000 kişilik protesto

FC Basel kulübü, yönetim ve teknik direktörü eleştiren takım kaptanı Valentin Stocker'in geçici süre kadro dışında kaldığını açıkladı. Açıklamanın ardından 2000 kadar taraftar şehirde toplanarak kaptanlarının takıma dönmesi için protesto gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kaptanı kadro dışı bırakan yönetime 2000 kişilik protesto
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02 Mart 2021 03:13
Basel kulübünün yönetim ve teknik direktörü eleştiren kaptan Valentin Stocker'i eleştirmesi taraftarların protestolarına neden oldu.

Basel'in kupada Winterthur'a 2-0 yenilmesinin ardından teknik direktör ve yönetimi eleştiren Stocker'in bir süre izinli olarak takımdan ayrı tutulacağı açıklandı. Açıklama sonrasında yaklaşık 2000 kadar taraftar şehirde bir araya gelerek pankartlarla kaptanlarının takıma dönmesi için sloganlar attı.

Teknik direktör Ciriaco Sforza ve Başkan Bernhard Burgener'in kaptan Stocker'in kadro dışı kararının ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.





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