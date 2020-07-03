İspanya'nın 33. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stéfano Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.Uzun süre ağları sarsmakta zorlanan Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 79. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ile geldi.Real Madrid'in kaptanı, böyleceve son 4 haftada 3 maçta gol atmayı başardı. Bu sezon ligde 9 gole ulaşan Ramos, 2006-07 sezonunda Garay'ın performansının ardından, bir sezonda en çok gol atan defans oyuncusu oldu.Öte yandan, Getafe maçının 31'inci dakikasında sakatlanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Raphael Varane, oyuna devam edemeyerek yerini Eder Militao'ya bıraktı.Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alan Real Madrid, Barcelona ile puan farkını 4'e çıkardı. Şampiyonlar Ligi hayaliyle sahaya çıkan Getafe ise, 4 maç sonra yenilgi aldı ve 52 puanla, 4. sıradaki Sevilla'nın 5 puan gerisinde 6. sırada kaldı.La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid deplasmanda Bilbao ile karşılaşacakken, Getafe ise deplasmanda Osasuna'ya konuk olacak.