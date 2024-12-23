Kaptan gemiyi kıyıya yanaştırdı

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon sergilediği performansla adeta takımını sırtlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kaptan gemiyi kıyıya yanaştırdı
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23 Aralık 2024 08:51
Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon sergilediği performansla adeta takımını sırtlıyor.

Bodrum FK maçında da gösterdiği muhteşem performansla dikkat çeken Uğurcan, birçok net gol pozisyonunu önleyerek maçın kahramanı oldu.

Özellikle Galatasaray karşılaşmasında kalesinde 4 gol görmesine rağmen kritik kurtarışlar yapan Milli kaleci, Bodrumspor mücadelesinde ise adeta devleşti.
Maçın henüz 7. dakikasında Dimitrov'un tehlikeli şutunu çıkartan kaptan, Ali Şahin'in hatasında Mohammed ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda da gole izin vermedi. İlk yarının sonunda tribünlerden destek isteyen Uğurcan, ikinci devrede de aynı yüksek performansı sergiledi. Kritik anlarda rakip oyunculara geçit vermeyen deneyimli eldiven, 5 kurtarışla maçı tamamladı. Bunların 3'ü, yüzde 100'lük gol pozisyonlarını içeriyordu.

Karşılaşma sonrası taraftarların yoğun tezahüratlarıyla Papara Park'ta yankılanan Uğurcan, galibiyetin önemine vurgu yaptı. "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Golü daha erken bulmamız gerekiyordu. Lig arasını en iyi şekilde değerlendirerek daha iyi bir seviyeye geleceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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