Kaptan Edin Dzeko dümen başında

Fenerbahçe'de kaptanlık pazubandını takacak isimler belli oldu. Boşnak yıldız Edin Dzeko, birinci kaptanlık görevini üstlenirken saha içi ve saha dışında liderlik de yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Kaptan Edin Dzeko dümen başında
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14 Temmuz 2023 09:40
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 10:32
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin takım kaptanları belli oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal, Edin Dzeko'yu takım kaptanı olarak belirledi.

37 yaşındaki Boşnak yıldız 1. kaptanlık görevini üstlenecek. Diğer kaptanlar ise İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş olacak. Geçen sezon pazubandı takan Altay Bayındır ise ayrılması gündemde olduğu için artık kaptanlık yapmayacak.

Dzeko sadece kaptanlık değil, takımın liderliğini de üstlenecek; hem saha içinde hem de saha dışında liderlik özelliğiyle takımın toparlayıcısı olacak. Takım arkadaşlarıyla oldukça iyi bir iletişime sahip olan tecrübeli yıldız, ilerleyen yaşına rağmen en çalışkan, antrenman disiplini en üst düzeyde olan isim olarak dikkat çekiyor.

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