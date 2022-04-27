Kaptan dümene dönüyor: Josef yerine Atiba

Beşiktaş'ın, Kasımpaşa karşısında gördüğü kart sebebiyle Kayserispor maçı öncesinde cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nun yerine görev alacak isim belli oldu.



Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan'ın performanslarından memnun olmayan teknik direktör Valerien Ismael, Kayseri deplasmanında orta alanın merkezinde Josef'in yerini takımın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson'a verecek. Atiba'nın yanında ise kimin oynayacağı henüz belirsiz.

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