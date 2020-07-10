Kaptan Banega gemisini kurtardı

İspanya La Liga 35. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Sevilla karşı karşıya geldi.



San Mames'te oynanan karşılaşmayı Sevilla geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildi ve üç puanı almayı başardı.



Dengeli başlayan maçta eşitliği 28. dakikada Bilbao adına Capa bozdu ve ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıda Sevilla oyuncu değişiklikleri yaparak başlarken bu hamlenin meyvesi 69. dakikada alındı. Deneyimli Arjantinli Banega skoru 1-1'e getirirken 74. dakikada Munir El Haddadi'ye de asist yaparak maçın adamı oldu. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 2-1 Sevilla üstünlüğü ile bitti.



Sevilla bu sonuçla 63 puana yükseldi ve 3. sırada Atletico Madrid'i takibini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 48 puanda kalarak orta sıralardaki yerini korudu.



