Kapsam dışına çıktı ne demek? Kapsam dışı ne anlama geliyor

2020 pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunanlar e-Devlet sorgulama işlemi sırasında 'kapsam dışına çıktı' ibaresiyle karşılaştılar. Bu ifadenin ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar 'pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kapsam dışına çıktı ne demek? 2020 sosyal yardım pandemi kapsam dışı ne demek?

27 Nisan 2020 15:34
Kapsam dışına çıktı ne demek? Kapsam dışı ne anlama geliyor
E-Devlet'ten pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşlar başvuru takip amacıyla sorgulama yaptıkları sırada 'kapsam dışına çıktı, kapsam dışı' ibareleriyle karşılaşıyor. Başvuru işlemlerinin tamamlayıp 100 TL sosyal yardım ödemesinin yapılacağı tarihi bekleyen vatandaşlar e-Devlet oandemi sosyal yardım sorgulama işlemi esnasında karşılaştıkları bu ifadenin ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, Kapsam dışına çıktı ne demek? 2020 sosyal yardım pandemi kapsam dışı ne demek? Detaylı bilgi haberimizde. 

Peki kapsam dışına çıktı ne demek? 2020 sosyal yardım pandemi kapsam dışı ne demek? Söz konusu ifade, değerlendirmelerin sonuçlanıp ödemenin kesinleştiği tarih sonrası için kullanılıyor. Yani yapılacak 1000 TL'lik yardımla ilgili herhangi bir aksamaya işaret etmiyor. Aksine, yardımın yapılan değerlendirmeler sonucu kapsamdan çıktığını, değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve artık ödeme yapılabileceğini ifade ediyor.
Kapsam dışına çıktı ne demek? 2020 sosyal yardım pandemi kapsam dışı ne demek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4.4 milyon haneye maddi yardımda bulunulduğunu, 3. faz ile birlikte 1000 TL destek verilen hane sayısının 6.5 milyona ulaşacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından başvuru sürecini takip etmeye başlayan vatandaşlar e-devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirdikleri kontroller sırasında 'kapsam dışına çıktı, pandemi kapsam dışı' ibaresi ile karşılaştı.

Bakan Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 3. faz kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemelerinin önümüzdeki haftadan itibaren ödenmeye başlayacağını belirtti.

Peki kapsam dışına çıktı ne demek? 2020 sosyal yardım pandemi kapsam dışı ne demek? Söz konusu ifade, değerlendirmelerin sonuçlanıp ödemenin kesinleştiği tarih sonrası için kullanılıyor. Yani yapılacak 1000 TL'lik yardımla ilgili herhangi bir aksamaya işaret etmiyor. Aksine, yardımın yapılan değerlendirmeler sonucu kapsamdan çıktığını, değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve artık ödeme yapılabileceğini ifade ediyor.

Devletin sisteminden çıkmış olan ödeme işleminde bundan sonraki aşama ise görevli memurları başvuruda belirttiğiniz remi adresinizde beklemek.

PTT'ye gitmek gerekmiyor

Corona virüsü ile mücadele kapsamında yapılan tüm yardımlar, 65 yaş üstü maaşlar gibi ödemeler vatandaşların evlerine görevli memurlar aracılığı ile getiriliyor. Vefa Sosyal Destek Grupları bu tür hizmetler için kuruldu. Bu nedenle evlerde kalarak sürecin beklenmesi gerekiyor.

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