Kapanışta Sivasspor ve Antalyaspor kazandı!

Süper Lig'de 13. haftanın kapanışında iki karşılaşma oynandı. Konyaspor - Sivasspor ve Antalyaspor - Kayserispor maçlarının ardından hafta tamamlandı.
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, İsmail Kartal'ın başında olduğu Konyaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sivasspor 7 hafta sonra kazandı. (Maç haberi için tıklayın...)
Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Samet Aybaba ile yoluna devam eden Kayserispor'u ağırladığı maçta 2-0'lik skorla galibiyete ulaştı. Kayserispor'un iki golü VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. (Maç haberi için tıklayın...)
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, İsmail Kartal'ın başında olduğu Konyaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sivasspor 7 hafta sonra kazandı. (Maç haberi için tıklayın...)
Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Samet Aybaba ile yoluna devam eden Kayserispor'u ağırladığı maçta 2-0'lik skorla galibiyete ulaştı. Kayserispor'un iki golü VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. (Maç haberi için tıklayın...)