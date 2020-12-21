Kapanışta Sivasspor ve Antalyaspor kazandı!

Süper Lig'de 13. hafta pazartesi akşamı oynanan iki karşılaşmanın ardından sonlandı. İşte ayrıntılar...

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Kapanışta Sivasspor ve Antalyaspor kazandı!
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21 Aralık 2020 20:57
Süper Lig'de 13. haftanın kapanışında iki karşılaşma oynandı. Konyaspor - Sivasspor ve Antalyaspor - Kayserispor maçlarının ardından hafta tamamlandı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, İsmail Kartal'ın başında olduğu Konyaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sivasspor 7 hafta sonra kazandı. (Maç haberi için tıklayın...)

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Samet Aybaba ile yoluna devam eden Kayserispor'u ağırladığı maçta 2-0'lik skorla galibiyete ulaştı. Kayserispor'un iki golü VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. (Maç haberi için tıklayın...)



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