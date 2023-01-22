Kapalı Çarşı pazar günü açık mı? 2023 Kapalı Çarşı açık mı, kaçta kapanıyor?

İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmakla birlikte dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan kapalı çarşı, eşsiz mimarisi ve büyüklüğü ile gözde yerlerden birisi. 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan kapalı çarşı yaklaşık 500 yıldır milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor. Eşsiz güzellikteki çarşıyı her dönem milyonlarca turist ziyaret ederken açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor.2023 yılı için İstanbul Kapalı Çarşı Çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:Sabah Açılış Saati: 10:00Akşam Kapanış Saati : 18:00'dır.Normal şartlarda Kapalı Çarşı'nın çalışma saatleri farklıdır.Kapalı Çarşı hafta sonları açık olmakla beraber, haftanın 7 günü de hizmet vermektedir. Fakat bazı dükkan ve işletme sahipleri iş yerlerini pazar günleri mesai yapmamaktadır. Daha önceki uygulamada bu Kapalı Çarşı haftanın 6 günü açık olup pazar günleri kapalı tutulmakta iken turistlerden gelen yoğun talep üzerine çarşı, Pazar günleri de açık olmaya başlamıştır.İçerisinde 4 binden fazla işyeri bulunduran Kapalı Çarşı her gün sabah saat 08:30 da açılıp, 19:00'da kapanıyor.