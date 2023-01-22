Kapalı Çarşı pazar günü açık mı? 2023 Kapalı Çarşı açık mı, kaçta kapanıyor?

Pazar günü Kapalı Çarşı'yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar "Kapalı Çarşı pazar günü açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı, İstanbul'da Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan en eski kapalı çarşılarından biri ve dünyanın en büyük çarşısı. Peki, Kapalı Çarşı açık mı, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

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Kapalı Çarşı pazar günü açık mı? 2023 Kapalı Çarşı açık mı, kaçta kapanıyor?
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22 Ocak 2023 11:33
İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmakla birlikte dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan kapalı çarşı, eşsiz mimarisi ve büyüklüğü ile gözde yerlerden birisi. 1461 Yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan kapalı çarşı yaklaşık 500 yıldır milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor. Eşsiz güzellikteki çarşıyı her dönem milyonlarca turist ziyaret ederken açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor.

KAPALI ÇARŞI AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?
2023 yılı için İstanbul Kapalı Çarşı Çalışma saatleri aşağıdaki gibidir: 
Sabah Açılış Saati: 10:00

Akşam Kapanış Saati : 18:00'dır.

Normal şartlarda Kapalı Çarşı'nın çalışma saatleri farklıdır. 


KAPALI ÇARŞI PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Kapalı Çarşı hafta sonları açık olmakla beraber, haftanın 7 günü de hizmet vermektedir. Fakat bazı dükkan ve işletme sahipleri iş yerlerini pazar günleri mesai yapmamaktadır. Daha önceki uygulamada bu Kapalı Çarşı haftanın 6 günü açık olup pazar günleri kapalı tutulmakta iken turistlerden gelen yoğun talep üzerine çarşı, Pazar günleri de açık olmaya başlamıştır.

KAPALI ÇARŞI CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

İçerisinde 4 binden fazla işyeri bulunduran Kapalı Çarşı her gün sabah saat 08:30 da açılıp, 19:00'da kapanıyor.
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