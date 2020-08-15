Teknik direktör Fatih Terim önümüzdeki sezon ligin 21 takımlı oynanması sonrası kadroda alternatifleri çoğaltmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım daha sonrasında Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.



Galatasaray'da Mariano'nun ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonuna takviye geldi. Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer etti.



Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a kadar izin yapacak.



Omar pazar günü İstanbul'da olacak, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. Elabdellaoui için KAP bildirimi ise 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.



