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Kanye: "Kobe, bana Pippen'ın videolarını izletiyordu!"

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, NBA efsanesi Kobe Bryant ile birlikte spor salonuna gittikleri bir gün, kendisine Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın videolarını izlettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, NBA efsanesi Kobe Bryant ile birlikte spor salonuna gittikleri bir gün, kendisine Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen'ın videolarını izlettiğini açıkladı.

REVOLT ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Kanye, geçmişte arkadaş olduğu ve son albümü Donda'da da kendisini andığı Kobe ile antrenmana gittiği bir anısından bahsetti.

Yeni ismi ile 'Ye', bir gün Kobe ile basketbol oynamak için spor salonuna gittiklerini, ancak oynamadıklarını ve bunun yerine, eski Lakers yıldızının kendisine Pippen'ın videolarını izlettiğini anlattı:

"Kobe ile spor salonuna gitmiştik. Ve aslında basketbol oynayamamıştık bile. Tek yaptığı, bana Scottie Pippen'ın videolarını izletmek oldu. Pippen'ın ne kadar geniş bir kulaç uzunluğu olduğunu bilirsiniz, fakat ondan konuşmak yerine, ayaklarını ne kadar hızlı hareket ettirebildiğinden bahsetmişti. Bunu 'İnsan işi değil' şeklinde nitelendirmişti ve nasıl yapabildiğini öğrenmek istiyordu."


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