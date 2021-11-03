Kanunsuz Topraklar (YENİ BÖLÜM) izle 6. bölüm FOX TV HD

KANUNSUZ TOPRAKLAR İZLE 6. BÖLÜM CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik'i oyalaması gerekmektedir. Bu durum Davut'un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem'den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali'nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali'nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu'daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali'nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife'lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali'nin onu burada bulamamasıdır…

Davut'u, kızı Gülfem ile gören Malik Bey onu madendeki işinden atar. Kasapoğlu'yla da kavga etmiş olan Davut iyice çıkmaza girmiştir. Artık Malik Bey'in kömürünü satıp parasını işçilere dağıtamayacaktır. Celal abisini sorumsuz davranmak ve onlara verdiği sözü tutmamakla suçlar. Kasapoğlu'na gidip kömür işini devam ettirmek ister ama Kasapoğlu ona net bir cevap vermez. Bunun üzerine Celal son çare olarak Ali'nin kapısını çalar. Bu esnada Kasapoğlu Gülfem'i kaçırarak çiftliğine getirir ve Davut'a kızı onun için kaçırdığı yalanını söyler. Dini nikahla evlenen Davut ve Gülfem'in mutluluklarına diyecek yoktur fakat Ali Gelik bunu onların yanına bırakmayacaktır.

Kanunsuz Topraklar yeni bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşanacak ve FOX TV full reklamsız tek parça yeni bölüm (6. BÖLÜM) olarak ekranlardaki yerini alacak. Dizinin 6. bölümü Kanunsuz Topraklar FOX TV HD izle yeni bölümde izleyiciyle buluşacak ve ekranlarda olacak.(Uğur Güneş)(Esra Bilgiç)(Necip Memili)(Kaan Taşaner)(Murat Daltaban)(Onuryay Evrentan)(Eylül Su Sapan)(Serdem Paçal)FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar dizisinin nerede çekildiğine ilişkin detaylar belli oldu. Dizinin bölümleri Zonguldak'ta yapılıyor ve ayrıca dizide de Zonguldak'ta maden yataklarının olduğu bir kasaba yer alıyor.