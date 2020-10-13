Kante - Lampard gerginliğinin sebebi: Real Madrid!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yeni aşklara yelken açmak istiyor.



Le Parisien'in haberine göre; Fransız yıldız, İspanyol devi Real Madrid'e gitmek istiyor.



Haberde Kante'nin bu isteğinin Frank Lampard arasındaki gerginliği de arttırdığı belirtildi.



Kante için Real Madrid'in henüz somut bir adım atmadığı ancak yıldız orta saha oyuncusunun temsilcilerinin önümüzdeki yaz transfer sezonunda bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu ifade ettiği kaydedildi.



