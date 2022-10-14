Kante, Dünya Kupası'nda yok!

N'Golo Kante'nin, sakatlığı nedeniyle 3 ay daha formasından uzak kalacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Kante, Dünya Kupası'nda yok!
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14 Ekim 2022 19:35
Chelsea'ye, orta sahaki önemli isimlerinden biri olan N'Golo Kante'den kötü bir haber geldi.

The Athletic'in haberine göre, bu sezon sakatlığı nedeniyle 61 gün sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın 3 ay daha forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Kante'nin bu nedenle Fransa Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

Bu sezon sakatlığa kurban giden 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında sadece 2 maçta süre alabildi.

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