Kante, Dünya Kupası'nda yok!

Chelsea'ye, orta sahaki önemli isimlerinden biri olan N'Golo Kante'den kötü bir haber geldi.



The Athletic'in haberine göre, bu sezon sakatlığı nedeniyle 61 gün sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın 3 ay daha forma giymesinin zor olduğu belirtildi.



Kante'nin bu nedenle Fransa Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.



Bu sezon sakatlığa kurban giden 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında sadece 2 maçta süre alabildi.





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