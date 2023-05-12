Kante'den geleceğiyle ilgili açıklama!

Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, geleceğiyle ilgili flaş açıklama yaptı.



'Chelsea'de kalmak istiyor musunuz?' sorusuna Kante, "Elbette, Chelsea heyecan verici bir proje üzerinde çalışıyor. Ne yazik ki bu sezon istediğimiz gibi gitmedi ama bütün takım başarı ve şampiyonluk istiyor. Umarım yine bu yönde mücadele eder. Bakalım seneye nerede olacağım." dedi.



Sakatlığıyla ilgili de konuşan Kante, "Şu an kendimi iyi hissediyorum, umarım böyle devam eder." ifadelerini kullandı.



Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Chelsea'nin Fransız yıldız ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.



Kante ile başta Barcelona ve Arsenal olmak üzere birçok takımın ilgi duyduğu biliniyordu.



Chelsea ile toplamda 269 maça çıkan başarılı orta saha 13 gol kaydetti.



