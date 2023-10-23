Kanlı para nasıl oynanır? Kanlı para oyunu günah mı?

DİKKAT: KANLI PARA OYUNU SON DERECE TEHLİKELİ BİR OYUNDUR

Son günlerde okullarda çocuklar arasında oldukça popüler olan ve hastalıklara neden olan kanlı para oyunu veliler tarafından merak ediliyor. Bozuk para ile oynanan kanlı para oyununda kemik kırıklarına da neden olabiliyor. Çocuklar, parayı düşürmekten korktukları için stres ve endişe yaşıyorlar. Pek çok kişi de kanlı para oynamanın günah olup olmadığını araştırıyor.Kanlı yumruk oyunun birçok farklı çeşidi var. Kart ile oynandığı gibi madeni parayla da bu oyunu oynayabilirsiniz. Genellikle okullarda ve gençler arasında kanlı yumruk oyunun oynanış şekillerini teker teker ele aldık. Kanlı yumruk oyunun oynanma şekli şu şekildedir;İlk önce madeni parayı avucunuzun içerisinde alın. Ardından madeni parayı yukarı atın ve elinizin arka yüzeyine denk getirin. Parayı hareket ettirerek parmak aranıza denk getirin. Parayı aldıktan sonra üç kere elinizi yumruk yaparak masaya vurun. Eğer bu işlemi yapamazsanız oyunda ceza alırsınız. Masaya elinizi bükerek yerleştirin. Ardından karşı oyuncu parayı sert bir şekilde elinize vurmaya çalışır.Kanlı para için masa, ip ve madeni paraya ihtiyacınız var. Parayı hızlı bir şekilde döndürmeye başlayın. Oyundaki herkesin elleri bağlı bir şekilde masanın üstündeki madeni parayı almaya çalışır. Madeni parayı ilk alan kişi oyundaki diğer kişilere ceza verir.Kanlı para oyunu, oldukça tehlikeli bir oyundur. Oyun sırasında paranın düşmesi halinde, parmaklarda ve eklemlerde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Ayrıca, oyunun psikolojik olarak da olumsuz etkileri olabilir. Oyuncular, parayı düşürmekten korktukları için stres ve endişe yaşayabilirler.Kanlı para oyunu, bir tür kumar oyunudur. Kumar, İslam dininde haram kılınmıştır. Bu nedenle, kanlı para oyunu oynamak da günahtır. Kanlı para oyununun günah olmasının nedenleri şunlardır:Kumar, haksız kazanç elde etme yöntemidir.Kumar, insanlar arasında kin ve düşmanlığa neden olabilir.Kumar, insanları Allah'a olan inancından uzaklaştırabilir.Kanlı para oyununun yanı sıra, diğer tüm kumar oyunları da İslam dininde haramdır. Bu oyunlar, yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı günahtır.Kanlı para oyunu oynamak isteyen Müslümanlar, bu oyunun günah olduğunu ve bu nedenle oynamaması gerektiğini bilmeleri gerekir. Bu oyun yerine, daha güvenli ve eğlenceli oyunlar oynamayı tercih edebilirler.