Kanlı ay tutulmasının anlamı ne? Kanlı ay tutulması etkisi nelerdir?

Kanlı ay tutulmasının ne anlama geldiği, neden gerçekleştiği, nasıl etkiler yapacağı heyecanla araştırılıyor. 21. yüzyılın en büyük doğa olayı 27 Temmuz Cuma gününe yani bugüne denk geldi. Milyonlarca insan, kanlı ay tutulmasını izlemek için neler yapması gerektiğini sorguluyor. Haberimizde tüm detaylara ulaşılabilir.Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir.Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.27 Temmuz'da Kova burcunun 4. derecesinde bir Tam Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 21. yy en uzun sürecek olan Ay Tutulması olduğundan da önem taşımakta, toplamda 103 dk sürecek. Yani 1 saat 43 dk kadar. Bu da tutulmanın total etkisinin ortalama olarak 2 ay etki edeceğini göstermekte.Bu tutulma Güney Afrika, Batı Afrika ve Avrupa üzerinde yükselen ve Doğu Asya ve Avustralya'yı belirleyen Doğu Afrika ve Orta Asya'da tamamen görülebilir. Bu tutulmanın başrolü MARS olduğu için, Marsyen bir tutulma ile karşı karşıyayız. Tutulma esnasında Ay/Mars/Güneş/Uranüs arasında T – Kare dediğimiz sert bir açı kalıbı etkin olacak. Tutulma esnasında Giedi Prima sabit yıldızı etkin olacak. Son olarak tutulma Kova burcunun 1. dekanında meydana gelecek. Tutulmalar çok önemli gökyüzü olaylarıdır. Çünkü genel olarak o senenin genel kalitesi hakkında bilgi verirler. Ne tarz temalar, konular, gündemlerin olacağını belirlerler. Her ay gökyüzünde bir Yeni Ay bir Dolunay meydana gelir. Yeni Ay ve Dolunay etkileri yaşadığımız o Ay'ın genel kalitesini gösterirken, Tutulmalar da senenin kalitesini gösterir. Bu yüzden de büyük resmi görmek açısından tutulmalar çok değerlidir. Tutulmalar karmik gelişmelere işaret eder. Karmikten kastım, kadersel bir dönemeç, üzerinde çok büyük söz hakkımızın olmadığı, olması gerekecek olan olaylara işaret eder.Şu dönem Kova/Aslan aksının tutulmalarını yaşıyoruz. Bunun ilk ayağını 2016 senesinin Ağustos ayında meydana geldi, sonra 2017 Ağustos ayında devam etti. O tarihlerde başlayan konu ve temaların devamının niteliğinde olduğu gibi, yeni bir takım olaylarında başlangıcına işarettir. Şimdi tutulmayı anlayabilmek için öncelikle Kova burcunun astrolojide hangi konularla sembolize edildiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kova burcu astrolojide dahiler, devrimler, sürgünler, bilim adamları, icatlar, objektif olmayı, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, UFO'ları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, yüksek zekayı, grevleri, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistem, kalp, tansiyon sorunlarını sembolize eder.Peki bu sembolikler nasıl çalışabilir bunlara göz atalım öncelikle Uzay ile ilgili yeni keşifler, yeni yaşam formları, yeni gezegenler, yeni galaksilerin keşifleri söz konusu olacaktır. Bireysellik çok daha fazla ön plana çıkacak. Hepimiz hayatlarımızın belli alanlarında daha bağımsız, daha özgür olmak için adımlar atacağız. Özellikle düşünce ve fikir özgürlüğü, insan haklarına ilişkin konular ön planda olacaktır. Fakat insan haklarının ihlalleri, fikir ve düşünce öncüleri ile ilgili zorlayıcı gelişmeler söz konusu. Sıra dışı, farklı, marjinal tipler bu dönem daha ön planda olacak. Bir çoğumuz bu süreçte derneklerde daha aktif bir şekilde görevler alacağız belki. Yeni dernekler, yapılanmalar meydana gelebilecektir. Yüksek teknolojiler, çığır açacak hatta belki de devir başlatacak olan yeni icatlar, yeni buluşlar gündemde olacaktır sık sık. Yapay zekaların üst versiyonları, giyilebilir teknolojinin daha da ilerlemesi, sanal gerçekliğin daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ya da sanal gerçekliğin gündelik hayatımıza adaptasyonu söz konusu olacak.Tutulma Türkiye haritasında 8. eve denk düşmektedir. Mundane yani dünya astrolojisine göre 8. ev ölüm oranlarını, cenazeleri, adli tıp, yabancı hisse senedini, tahvilleri, bankaları, vergi, ulusal borç, faizler, miraslar, sermaye, sigorta şirketleri, tazminatlar, sosyal güvenlik, yatırımlar, kamu gelirleri, uluslararası borçlar, düşmanların mali durumunu, kriz, değişim ve dönüşümü gösterir. Tutulma Türkiye üzerinde bu yukarıda saydığım konular üzerinde daha çok etkili olacaktır. Daha önce Kova/Aslan aksındaki tutulma zamanları neler olmuştu bunlara da bakmak, incelemek gerek.Daha önce gerçekleşen Kova burcundaki tutulmalar zamanında Türkiye'de genelde özgürlükler ile ilgili (başörtü) protestolar meydana gelmiş, işçiler işe geç başlama eylemleri yapmış, kara yollarında çalışan 120 bin işçi tüm Türkiye'de çıplak ayakla yürüyerek çalışma şartlarını protesto etmiş, cezaevlerinde açlık grevleri başlamış ve ölümler meydana gelmiş, ilk basın komisyonu kurulmuş, Uçurtmayı Vurmasınlar filmi ödüller almış. Madonna Like a Prayer albümünü çıkarmış. Klibinde kilisede zenci bir İsa'yla sevişmiş ve aforoz edilmişti. Ve bence en önemlisi körfez savaşı başlamıştı. Ve Tutulmaların karakterine uygun, Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Trump'ın başkan olmasıyla ülke genelinde gösteriler ve protestolar yapıldı. G-20 zirvesi öncesi Hamburg karışmıştı. Ve Türkiye'nin Almanya ile diplomatik krizlerİ meydana geldi. Tutulma ile ekonomik anlamda yapılanmaya doğru gidilebilir. Merkez bankası temelli yapılanmalar olabilir bunlar!Bu dönem daha çok bankacılık işlemleri, bankalar, ekonomik koşullar ön planda olacaktır. Bankalarla ilgili yeni yapılandırmalar, krediler, kredilendirme ile ilgili konular, banka sistemleri, şifreler, bilgi güvenliğine ilişkin konular, bankalarda kullanılmak üzere yeni teknolojiler veya bilgi, güvenlik anlamında krizler söz konusu olabilir. Tutulma ile birlikte bazı yabancı yatırımcılar ülkeden çekilebilir, özellikle teknoloji şirketleri olabilir. Sigorta sisteminde yeni bir yapılanmaya gidilebilir. Sosyal haklar, tazminat haklarına ilişkin yeni uygulamalar, kararlar çıkabilir. Ekonomik olarak bu tutulmanın bizi biraz zorlayacağı düşüncesindeyim.Kova burcu teknoloji, internet, yüksek teknolojiyi işaret ettiğinden dolayı, siber saldırılar gündeme gelebilir. İnternet üzerinden bir kriz çıkabilir. 8. evde meydana geldiği için tutulma, bankacılık sistemi üzerinden bir oluşabilir. Elektrik kesintileri ya da teknoloji üzerinden bir hamle gerçekleşebilir. Faiz oranlarında artışlar, zamlar, vergi oranlarında artışlar olmasını bekleyebiliriz. Tutulma Marsyen bir tutulma olacağından dolayı ödeme sistemleri, vergiler, borçlar, diğer ülkelerle yaptığımız anlaşmalar sonucu elde ettiğimiz gelirler konusunda stresli durumlar söz konusu olabilir. Tutulma Türkiye'nin 5. evde yer alan Güneş'i ile sert kontak halinde olacak. Borsa ve piyasalar şu sıralar güvenli olmayabilir, spekülatif yatırım araçları güven vermeyebilir, yatırımların kendini güvensiz hissettiği bir döneme işaret edebilir. Doları dikkatle izlemek gerek bu tutulma ile takip eden 2 aylık süreçte!Tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulma Türkiye'den kısmen izlenebilecek.Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.Tutulmayı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda, ilk saatlerde Güneydoğu, ilerleyen saatlerde ise Doğu yönüne bakmanız yeterli olacak.Ayrıca tutulma anında kızıl hale gelecek olan Ay'a kızıl gezegen Mars eşlik edecek. Son15 yılın dünyaya en yakın konumunda olacak olan Mars gezegeni tutulma boyunca Ay'ın sağ alt tarafında kızıl bir yıdız gibi görülecek.Türkiye'de kanlı ay tutulmasının ilk aşaması olan gölgeli tutulma 27 temmuz akşamı 20:10 civarında başlayacak ve 22:30'da tam kanlı ay tutulmasına geçilecek. Tam tutulma anı 28 Temmuz 00:10'a kadar devam edecek ve ardından yarı gölgeli ve gölgeli tutulma yaşanarak 02.30 civarında tutulma son bulacak.Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.Yılın son tutulması ise 11 Ağustos'ta parçalı güneş tutulması olacak; Yılın son tutulması ise 11 Ağustos'ta parçalı güneş tutulması olacak. Kanada'nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Rusya ve Kazakistan'ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin'in büyük bölümünden izlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 08.02-11.30 arasında gerçekleşecek.Türkiye'den görülemeyecek olan bu tutulmada ay, güneşin yüzde 75'ini örtecek. Peki Kanlı Ay tutulması hakkında ortaya atılan komplo teorileri nelerdir? Komplo teorisyenleri ve Protestan Hristiyanlar, 27 Temmuz'da gerçekleşecek olan Ay tutulmasından korkuyorlar. Çünkü bu onlar için insanlığın kıyametinin yaklaştığına ve dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret.