Kanlı ay tutulması nedir, nasıl olur? Kanlı ay tutulması nereden, nasıl izlenir?

Kanlı ay tutulması ne demek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki kanlı ay tutulmasının etkileri nelerdir? Kanlı ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulmasını izlemek isteyenler ne yapmalıdır, nereden izleyebilirler? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir.Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.Her tutulma gibi bu da yaklaşık 6 aylık bir yansıma alanına sahiptir. Aslan Burcu'nda dolunay ve "Süper Kanlı Mavi" ay tutulmasının etkilerini astrologlar şöyle aktarıyor; Süper mavi kanlı ay tutulması herkesi ve herşeyi tehdit olarak algılamamıza sebep olacak. Gururlu başkaldırılar, hakkını alma ve hesap sorma girişimleri, karşı taarruza geçme eğilimleri yükselecek. Politik ve Sosyal hayatımızda Milli ve manevi duyguların tavan yapmasına neden olacak açıklamalar gelecek.Kanlı Mavi Süper ay tutulması ile sevdiklerinizi, sahip olduklarınızı, maddi veya manevi değerlerinizi, önceliklerinizi, saygınlığınızı, onurunuzu, konumunuzu korumak adına mücadele edeceğimiz, hiç bir konuda geri adım atmayı kolay kabul etmeyeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Kendinizi bugüne dek bizi rahatsız etmiş olan ama bir türlü tam istediğiniz tavrı alamadığınız durumlar karşısında, ödünsüz ve gözü kara çıkışlar yapmaya hazır bulabilirsiniz. Aynı şekilde haksızlık etmiş ya da fazla baskı yapmış, haddiniz olmayan şeylere karışmış olmakla suçlanıp, umduğunuzdan daha sert bir çıkışla üzerinize gelindiğine de şahit olabilirsiniz. Ay tutulması sizleri ya hep ya hiç düzlemine sürükleyebileceği için bu süreci kayba uğramadan geçirmeye bakın.Şu dönem Kova/Aslan aksının tutulmalarını yaşıyoruz. Bunun ilk ayağını 2016 senesinin Ağustos ayında meydana geldi, sonra 2017 Ağustos ayında devam etti. O tarihlerde başlayan konu ve temaların devamının niteliğinde olduğu gibi, yeni bir takım olaylarında başlangıcına işarettir. Şimdi tutulmayı anlayabilmek için öncelikle Kova burcunun astrolojide hangi konularla sembolize edildiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kova burcu astrolojide dahiler, devrimler, sürgünler, bilim adamları, icatlar, objektif olmayı, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, UFO'ları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, yüksek zekayı, grevleri, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistem, kalp, tansiyon sorunlarını sembolize eder.Kova burcu astrolojide dahiler, devrimler, sürgünler, bilim adamları, icatlar, objektif olmayı, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, UFO'ları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostluklar, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, yüksek zekayı, grevleri, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistem, kalp, tansiyon sorunlarını sembolize eder.Peki bu sembolikler nasıl çalışabilir bunlara göz atalım öncelikle… Uzay ile ilgili yeni keşifler, yeni yaşam formları, yeni gezegenler, yeni galaksilerin keşifleri söz konusu olacaktır. Bireysellik çok daha fazla ön plana çıkacak. Hepimiz hayatlarımızın belli alanlarında daha bağımsız, daha özgür olmak için adımlar atacağız. Özellikle düşünce ve fikir özgürlüğü, insan haklarına ilişkin konular ön planda olacaktır. Fakat insan haklarının ihlalleri, fikir ve düşünce öncüleri ile ilgili zorlayıcı gelişmeler söz konusu. Sıra dışı, farklı, marjinal tipler bu dönem daha ön planda olacak. Bir çoğumuz bu süreçte derneklerde daha aktif bir şekilde görevler alacağız belki. Yeni dernekler, yapılanmalar meydana gelebilecektir. Yüksek teknolojiler, çığır açacak hatta belki de devir başlatacak olan yeni icatlar, yeni buluşlar gündemde olacaktır sık sık. Yapay zekaların üst versiyonları, giyilebilir teknolojinin daha da ilerlemesi, sanal gerçekliğin daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ya da sanal gerçekliğin gündelik hayatımıza adaptasyonu söz konusu olacak.Tutulma Türkiye haritasında 8. eve denk düşmektedir. Mundane yani dünya astrolojisine göre 8. ev ölüm oranlarını, cenazeleri, adli tıp, yabancı hisse senedini, tahvilleri, bankaları, vergi, ulusal borç, faizler, miraslar, sermaye, sigorta şirketleri, tazminatlar, sosyal güvenlik, yatırımlar, kamu gelirleri, uluslararası borçlar, düşmanların mali durumunu, kriz, değişim ve dönüşümü gösterir. Tutulma Türkiye üzerinde bu yukarıda saydığım konular üzerinde daha çok etkili olacaktır. Daha önce Kova/Aslan aksındaki tutulma zamanları neler olmuştu bunlara da bakmak, incelemek gerek.Daha önce gerçekleşen Kova burcundaki tutulmalar zamanında Türkiye'de genelde özgürlükler ile ilgili (başörtü) protestolar meydana gelmiş, işçiler işe geç başlama eylemleri yapmış, kara yollarında çalışan 120 bin işçi tüm Türkiye'de çıplak ayakla yürüyerek çalışma şartlarını protesto etmiş, cezaevlerinde açlık grevleri başlamış ve ölümler meydana gelmiş, ilk basın komisyonu kurulmuş, Uçurtmayı Vurmasınlar filmi ödüller almış. Madonna Like a Prayer albümünü çıkarmış. Klibinde kilisede zenci bir İsa'yla sevişmiş ve aforoz edilmişti. Ve bence en önemlisi körfez savaşı başlamıştı. Ve Tutulmaların karakterine uygun, Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşünü gerçekleştirdi. Trump'ın başkan olmasıyla ülke genelinde gösteriler ve protestolar yapıldı. G-20 zirvesi öncesi Hamburg karışmıştı. Ve Türkiye'nin Almanya ile diplomatik krizlerİ meydana geldi. Tutulma ile ekonomik anlamda yapılanmaya doğru gidilebilir. Merkez bankası temelli yapılanmalar olabilir bunlar!Bu dönem daha çok bankacılık işlemleri, bankalar, ekonomik koşullar ön planda olacaktır. Bankalarla ilgili yeni yapılandırmalar, krediler, kredilendirme ile ilgili konular, banka sistemleri, şifreler, bilgi güvenliğine ilişkin konular, bankalarda kullanılmak üzere yeni teknolojiler veya bilgi, güvenlik anlamında krizler söz konusu olabilir. Tutulma ile birlikte bazı yabancı yatırımcılar ülkeden çekilebilir, özellikle teknoloji şirketleri olabilir. Sigorta sisteminde yeni bir yapılanmaya gidilebilir. Sosyal haklar, tazminat haklarına ilişkin yeni uygulamalar, kararlar çıkabilir. Ekonomik olarak bu tutulmanın bizi biraz zorlayacağı düşüncesindeyim.Kova burcu teknoloji, internet, yüksek teknolojiyi işaret ettiğinden dolayı, siber saldırılar gündeme gelebilir. İnternet üzerinden bir kriz çıkabilir. 8. evde meydana geldiği için tutulma, bankacılık sistemi üzerinden bir oluşabilir. Elektrik kesintileri ya da teknoloji üzerinden bir hamle gerçekleşebilir. Faiz oranlarında artışlar, zamlar, vergi oranlarında artışlar olmasını bekleyebiliriz. Tutulma Marsyen bir tutulma olacağından dolayı ödeme sistemleri, vergiler, borçlar, diğer ülkelerle yaptığımız anlaşmalar sonucu elde ettiğimiz gelirler konusunda stresli durumlar söz konusu olabilir. Tutulma Türkiye'nin 5. evde yer alan Güneş'i ile sert kontak halinde olacak. Borsa ve piyasalar şu sıralar güvenli olmayabilir, spekülatif yatırım araçları güven vermeyebilir, yatırımların kendini güvensiz hissettiği bir döneme işaret edebilir. Doları dikkatle izlemek gerek bu tutulma ile takip eden 2 aylık süreçte!Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.Süper Ay Nedir?Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay'ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.