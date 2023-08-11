Kane transferi için flaş açıklama!

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Harry Kane için Bayern Münih ile anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kane transferi için flaş açıklama!
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11 Ağustos 2023 17:10
Son güncelleme 11 Ağustos 2023 17:11
Tottenham forması giyen Harry Kane'in Bayern Münih'e transferi için geri sayım başladı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou, Kane transferi için anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.

Postecoglou, "Bu gerçekleşecek gibi görünüyor. Anlaşma çok yakın." ifadelerini kullandı.

120 MİLYON EURO BONSERVİS

Alman basını, Bayern Münih'in, 30 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonus ödeyeceğini öne sürmüştü.

Tottenham forması altında 435 maça çıkan Kane, 280 gol attı ve 64 asist yaptı.

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