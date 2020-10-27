Kane - Son ikilisi Tottenham'a galibiyet getirdi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, Burnley deplasmanına konuk oldu.



Turf Moor Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazanarak galibiyi alan taraf oldu.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı. Maçta sessizliği bozan isim ise bu sezon büyük patlama yapan ve performansının zirvesinde olan Heung-Min Son oldu. Harry Kane'in asistinde golünü atan Son, bu sezon Premier Lig'de 7. maçında 8. golünü attı. Son'un attığı 8 golün 7'sinin asistini ise Harry Kane yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham galibiyete uzanan taraf oldu.



Bu galibiyetin ardından Tottenham 11 puana yükselirken Burnley ise 1 puanda kaldı.



