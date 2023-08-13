İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Brentford deplasmanına konuk oldu. Harry Kane'siz ligde ilk maçına çıkan Tottenham, Gtech Community Stadyumu'ndaki maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Tottenham, 11. dakikada Cristian Romero'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Brentford, 26. dakikada Bryan Mbeumo'nun penaltıdan golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 36. dakikada Yoane Wissa'nın attığı golle Tottenham karşısında 2-1 öne geçti. Tottenham, bu gole 45. dakikada Emerson ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
İlk yarıdaki 4 golün aksine ikinci yarıda mücadelede gol sesi çıkmadı. Brentford-Tottenham müsabakası 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.
Tottenham, ligde gelecek hafta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Brentford, Fulham deplasmanına gidecek.
Tottenham, 11. dakikada Cristian Romero'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Brentford, 26. dakikada Bryan Mbeumo'nun penaltıdan golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 36. dakikada Yoane Wissa'nın attığı golle Tottenham karşısında 2-1 öne geçti. Tottenham, bu gole 45. dakikada Emerson ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
İlk yarıdaki 4 golün aksine ikinci yarıda mücadelede gol sesi çıkmadı. Brentford-Tottenham müsabakası 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.
Tottenham, ligde gelecek hafta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Brentford, Fulham deplasmanına gidecek.