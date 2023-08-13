Kane'siz Tottenham, kayıpla başladı

Harry Kane'i Bayern Münih'e satan Tottenham, ligin ilk haftasında deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Kane'siz Tottenham, kayıpla başladı
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13 Ağustos 2023 18:08
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Brentford deplasmanına konuk oldu. Harry Kane'siz ligde ilk maçına çıkan Tottenham, Gtech Community Stadyumu'ndaki maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Tottenham, 11. dakikada Cristian Romero'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Brentford, 26. dakikada Bryan Mbeumo'nun penaltıdan golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 36. dakikada Yoane Wissa'nın attığı golle Tottenham karşısında 2-1 öne geçti. Tottenham, bu gole 45. dakikada Emerson ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İlk yarıdaki 4 golün aksine ikinci yarıda mücadelede gol sesi çıkmadı. Brentford-Tottenham müsabakası 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da sezona birer puanla başladı.

Tottenham, ligde gelecek hafta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Brentford, Fulham deplasmanına gidecek.

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