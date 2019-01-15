Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
Tottenham Kulübü, pazar günü Manchester United'a 1-0 kaybedilen maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Kane'in mart ayına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.
Bu sezon Tottenham'da 31 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 20 gol attı.
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Tottenham Kulübü, pazar günü Manchester United'a 1-0 kaybedilen maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Kane'in mart ayına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.
Bu sezon Tottenham'da 31 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 20 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın