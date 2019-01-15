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Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek

Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane, bilek sakatlığı nedeniyle Mart ayına kadar forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek
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15 Ocak 2019 20:33
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Tottenham Kulübü, pazar günü Manchester United'a 1-0 kaybedilen maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Kane'in mart ayına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bu sezon Tottenham'da 31 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 20 gol attı.

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