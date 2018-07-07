Kane: ''En iyi performansımı gösteremedim''

İngiltere'nin golcü oyuncusu Harry Kane, İsveç'i eleyip Dünya Kupası'nda yarı finale çıktıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Harry Kane, kendilerine güvendiklerini değerlendirirken, henüz en iyi performansının gösteremediğini söyledi.



İşte Kane'in maç sonundaki sözleri...



''Kendimize güveniyoruz. Önümüzde büyük bir yarı final var. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz.''



''Şu ana kadar en iyi perfromansımı gösterebildiğimi düşünmüyorum ama Dünya Kupası'nda yarı finale kalmak çok güzel bir duygu.''



