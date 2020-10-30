Kandilli: 'Seferihisar'da tsunami yaşandı'

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İzmir'de yaşanan depremin ardından basın açıkllaması yaptı.



Haluk Özener, depremin 6.9 şiddetinde olduğunu duyurdu. Özener, "Deprem sığ bir deprem, 10 km derinlikteydi. 30-40 km'lik bir fay kırılması yaşandı. Depremin ardından 21 artçı kaydedildi. 1 hafta 10 gün boyunca 5.8'e kadar olan artçılar yaşanabilir." ifadelerini kullandı.



"SEFERİHİSAR'DA TSUNAMİ YAŞANMIŞTIR"



Seferihisar'daki deniz taşması görüntüleriyle ilgili de konuşan Özener, "Ülkemiz tsunamiye alışkın değildir. Ancak, Seferihisar'da bir tsunami yaşanmıştır. Akdeniz ve Ege, bu açıdan tsunami bölgesidir. Depremden 9 dakika sonra tsunami uyarısı yapılmıştır." açıklamasını yaptı.





