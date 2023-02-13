Kandilli Rasathanesi'nden Marmara Denizi ve deprem açıklaması

Tekirdağ'da Marmara Denizi 25 metre geriye gitti. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde Marmara Denizi, yaklaşık 25 metre çekildi.



Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde Marmara Denizi, yaklaşık 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, ortaya çıktı.



Sosyal medyada ve bölge halkı arasında deprem söylentileri üzerine Kandilli Rasathanesi, "Marmara'da su çekilmesi ile ilgili bilgi notu. Bugün Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır." denildi.



"DEPREMLE ALAKASI YOK"



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin rutin olduğunu söyledi.



Doç. Dr. Özşahin, "Özellikle poyraz estiğinde, her sene rutin olarak Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. Özellikle alçak kıyılarda, bu çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir. Tekirdağ'da 'Kral Yolu' olarak isimlendirilen alanlarda, bu çekilme genliği fazla olduğundan geniş alanda görülmektedir. İnsanlar, bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Bu çekilmenin bölgedeki Deprem aktivitesiyle alakası yoktur. Tamamen dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan hadisedir. Herhangi bir korkuya gerek yok" diye konuştu.



