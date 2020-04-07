Berat Kandil simiti nasıl yapılır, Berat Kandili simidi nereden alınır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu sorular Müslümanlar tarafından Berat kandili günü en çok aranan konulardan biri oldu. İşte aranan soruya cevap.Kandil Günü için insanlar ibadetlerini yerlerini getirirler. Kandil gününün en önemli unsurlarından biri de Kandil Simididir. Peki Kandil Simidi yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? İşte detaylar...*Yarım su bardağı sıvı yağ*Yarım su bardağı yoğurt*1 paket margarin*1 yemek kaşığı şeker*2 çay kaşığı tuz*1 paket kabartma tozu*1 tatlı kaşığı mahlep*Göz kararı ya da 1 kg un (tercihinize kalmış)*1 adet yumurtanın akı*Susam*Çörek otuTarifimizi karıştırmak için derin bir kabın içerisine yukarıda yer alan malzemelerden sıvı yağ, margarinin tamamı ve yoğurdu ekliyor ve yoğurmaya başlıyoruzBiraz yoğurduktan sonra kabın içerisine şekerimizi, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Üzerine son olarak ana hammaddemiz unumuzu ekliyor ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur iyice yumuşayana kadar yaptığımız bu işlemin ardından bir köşeye bırakıp yarım saat boyunca dinlenmesini bekliyoruz.Hamurumuz dinlediyse biçimlendirmeye başlıyoruz. Biçimlendirmek için bir ceviz büyüklüğünde hamuru koparıyor ve yuvarlayarak işaret parmağı hacmine kavuşturuyoruz. Ardından işaret parmağı genişliğinde ve uzunluğunda olan hamurumuzu iki ucundan birleştirerek simit şekline bürüyoruz. Bu işlemi tüm hamurumuza uyguladıktan sonra yumurtanın akına buladığımız kandil simitlerimizi susam ve çörek otuna batırıyoruz (tercihen).Bu işlemi tamamlarken fırınımızı 190 derece sıcaklığı ayarlıyor ve fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Hazırladığımız simitleri bu tepsinin içerisine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ve Kandil simitlerimizi kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.Malzemeleri*Yarım çay bardağı zeytinyağı*2 adet yumurta*2 yemek kaşığı sirke*2 yemek kaşığı toz şeker*1 tatlı kaşığı tuz*200 gram margarin*5 su bardağı un*1 paket kabartma tozu*Susam*Çörek otuKandil simidimizi hazırlamadan önce derin bir kabımızı alıyoruz. Unumuzu kabın içerisine ekliyor ve ortasını çukur haline getiriyoruz. Ortasına margarin, iki adet yumurta sarısı eklediktan sonra yoğurmaya başlıyoruz.Bu yoğurma işlemi bir müddet devam ettikten sonra 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı şeker ve yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz. Hamurun iyice yumuşadığını fark ettikten sonra 10 dakikalık bir dinlendirmeye bırakıyoruz.Hamurumuzu bu dinlendirme işlemi bittikten sonra simit formuna ulaştırmak için ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıyoruz. Bu parçaları el yardımı ya da temiz düz bir zemin üzerinde işaret parmağı biçimine ulaşana kadar yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamur parçalarımızı iki ucundan birleştiriyoruz.Bu esnada fırının hazır olması açısından 200 dereceye getiriyoruz. Fırınımız yeterli ısıya ulaşırken, içinden çıkardığımız tepsilere simitlerimizi dizmek için yağlı kağıt seriyoruz.İki ucundan birleştirdiğimiz kandil simitlerimizi tepsinin üzerine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ardından simitlerimizin üzerine yumurta akını sürüyoruz. Sonrasında tercihe göre simitlerimizin üzerine çörek otu ve susamları serpiştiriyor ve önceden ayarladığımız fırının içerisine sürüyoruz. Simitlerimizi üzeri kızarana pişiriyoruz. Afiyet olsun.Kandil simidi yapmaya fırsatı ve zamanı olmayanlar, bu güzel lezzeti dışarında hazır olarak satın alabilirler. Ülkemizde kandil günleri, fırınlar, pastahaneler ve birçok gıda üzerine satış yapan dükkanlar müşterileri için kandil simidi yaparak satışa sunuyorlar. İsteyenler buralardan kandil simidi alabilirler.Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi m,n,lara gelir. Berat Kandili, Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mük,fatlandırdığı bir zaman dilimidir. Berat kelimesinin aslı ''Ber,ettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir. Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biridir.Her yıl Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gece Berat gecesidir. Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ile geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır.İçki içmek, cimrilik, kin gütmek gibi günahları işleyen k,fir olmaz. İmanı düzgünse, günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete girer.Sevabları günahlarından daha çok gelirse, Cehenneme girmeden de Cennete gider.(Ya Rabbi, Kur'an-ı keriminde, "Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır" buyuruyorsun. Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz! Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!)Hazret-i Aişe validemiz, (Ya Resulallah, Allahü teala seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Berat Gecesi'nde çok ibadet ettin?) diye sordu. Cevabında buyurdu ki:(Şükreden kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü tealaya arz olunur.) [Gunye]Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.Hasan-ı Basri hazretleri, Şabanın 15. günü, sanki mezardan çıkmış gibi, yüzü çok solgun görülürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında buyurdu ki:(İlm-i yakin ile biliyorum ki, günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse, halim nice olur diye korkumdan benzim sararıyor.)