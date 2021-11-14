Kanal D Yargı HD izle yeni bölüm, 9. bölüm izle tek parça Yargı

YARGI 9. BÖLÜM YENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yargı 9. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ilgaz'ın yakın ve ilgili tavırlarından etkilenen Ceylin, ona aşık mı oluyor? Ilgaz'ın yarası Ceylin'in dikkatini çekiyor. İkili arasında bu konuşma sırasında beklenmedik bir yakınlaşma başlıyor. Peki Ilgaz ve Ceylin aşkı alev alacak mı?



YARGI 8. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA KESİNTİSİZ YOUTUBE





YARGI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





Yargı 14 Kasım Pazar akşamı 9. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 14 Kasım Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 9. bölüm izle ekranlara gelecek.Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.Ceylin, Engin'e gerçekleri itiraf ettirir. Yolun sonuna geldiğini düşünen Engin ise öfkelidir. Ancak bu durum Ceylin'i çileden çıkartır. Engin ile Ceylin arasında arbede çıkar. Son anda içeri giren Ilgaz Ceylin'i yerde yatarken bulur. Engin ise kaçmaya çalışır ancak Ilgaz'dan kurtulamaz. Mahkeme karşısına çıkan Engin bir bir gerçeği açıklamak istediğini söyler.Diğer taraftan Çınar da zor durumdadır. Babasına sığınır."Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.