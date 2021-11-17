Kanal D izle Sadakatsiz (39. BÖLÜM), Yeni bölüm Sadakatsiz konusuz full izle
Sadakatsiz 39. bölüm Kanal D izle merakla bekleniyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 17 Kasım Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 39. bölüm yeni bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle şeklinde yapılan araştırmalarda dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar belli oldu.
Sadakatsiz 39. bölüm 10 Kasım 2021 Çarşamba izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen bölümlerin başında gelen Sadakatsiz 39. bölüm, Sadakatsiz yeni bölüm, Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D'de yayınlanıyor. Sadakatsiz 39. bölüm yeni sezon 10 Kasım 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. SADAKATSİZ 39. BÖLÜM YENİ SEZON İZLE TIKLA SADAKATSİZ 39. BÖLÜM ÖZET
Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin 39. bölümünün konusu şöyle;
Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?
Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.
Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...
Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 17 Kasım Çarşamba günü Sadakatsiz 39. bölümü olarak yayınlanacak.
Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz geçen hafta yayınlanmamıştı ancak bu hafta Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanması bekleniyor.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE NE ZAMAN
Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz son bölüm yeni sezon 17 Kasım Çarşamba 2021 saat 20:00'de full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.