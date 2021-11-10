Kanal D izle Sadakatsiz (38. BÖLÜM), Yeni bölüm Sadakatsiz konusuz full izle

Sadakatsiz 38. bölüm Kanal D izle merakla bekleniyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 10 Kasım Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 38. bölüm yeni bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle şeklinde yapılan araştırmalarda dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar belli oldu.

10 Kasım 2021 09:50
Kanal D izle Sadakatsiz (38. BÖLÜM), Yeni bölüm Sadakatsiz konusuz full izle
Sadakatsiz 38. bölüm 10 Kasım 2021 Çarşamba izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen bölümlerin başında gelen Sadakatsiz 38. bölüm, Sadakatsiz yeni bölüm, Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D'de yayınlanıyor. Sadakatsiz 38. bölüm yeni sezon 10 Kasım 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor. 
SADAKATSİZ 38. BÖLÜM YENİ SEZON İZLE TIKLA

SADAKATSİZ 38. BÖLÜM ÖZET

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin 38. bölümünün konusu şöyle;
Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?




SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir.  Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)



SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 10 Kasım Çarşamba günü Sadakatsiz 38. bölümü olarak yayınlanacak.

Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz geçen hafta yayınlanmamıştı ancak bu hafta Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE NE ZAMAN

Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz son bölüm yeni sezon 10 Kasım Çarşamba 2021 saat 20:00'de full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.

Diğer Haberler

ATV izle Kuruluş Osman 70. bölüm HD tek parça kesintisiz reklamsız Gündem ATV izle Kuruluş Osman 70. bölüm HD tek parça kesintisiz reklamsız
Güney Kore'de Fenerbahçe fırtınası! Fenerbahçe Güney Kore'de Fenerbahçe fırtınası!
Kuruluş Osman 70. bölüm izle full hd tek parça, Kuruluş Osman 70. bölüm full izle Gündem Kuruluş Osman 70. bölüm izle full hd tek parça, Kuruluş Osman 70. bölüm full izle
Fenerbahçe'nin kabusu: Duran toplar! Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kabusu: Duran toplar!
Kanal D izle Sadakatsiz (38. BÖLÜM), Yeni bölüm Sadakatsiz konusuz full izle Gündem Kanal D izle Sadakatsiz (38. BÖLÜM), Yeni bölüm Sadakatsiz konusuz full izle
38. bölüm Sadakatsiz izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D canlı yayın izle Gündem 38. bölüm Sadakatsiz izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D canlı yayın izle
(CANLI İZLE SADAKATSİZ) 10 Kasım Salı Kanal D tek parça kesintisiz reklamsız Gündem (CANLI İZLE SADAKATSİZ) 10 Kasım Salı Kanal D tek parça kesintisiz reklamsız
İzle Sadakatsiz 38. bölüm Kanal D HD (YENİ BÖLÜM) Gündem İzle Sadakatsiz 38. bölüm Kanal D HD (YENİ BÖLÜM)
Sadakatsiz yeni bölümü izle (38. BÖLÜM), Sadakatsiz son bölüm Kanal D izle Gündem Sadakatsiz yeni bölümü izle (38. BÖLÜM), Sadakatsiz son bölüm Kanal D izle
Daha fazla göster
1 Igor Tudor, koronavirüse yakalandı
2 Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı
3 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
4 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
5 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
6 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
7 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
8 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
9 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
10 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok