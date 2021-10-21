Kanal D izle Camdaki Kız 16. bölüm kesintisiz canlı yayın (YENİ BÖLÜM)

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Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feride'lere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feride'lere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır. Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır. Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.

Hayri Sedat'ın Nalan'ı aldatmasını hazmedemezken, Billur Hayri'den hoşlanmıştır. Levent'in ablasının konağa ziyareti Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır…

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Camdaki Kız yeni sezon 16. bölüm Kanal D ekranlarında izleniyor ve 21 Ekim Perşembe günü yayınlanıyor. İlgiyle izlenen Camdaki Kız'ın yeni bölümünde yine Burcu Biricik'in yanı sıra Cihangir Ceyhan da diziye 16. bölümde giriş yapıyor ve ilgiyle izlenen diziyi seyirciler bekliyor.Kanal D'nin reyting rekorları kıran ve ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız izlemek isteyenler yeni bölümü bekliyor. Yeni bölümde Camdaki Kız 16. bölüm olarak 21 Ekim Perşembe günü yayınlanacak ve ekranlara gelecek.Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.21 Ekim Perşembe günü 16. bölümü Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek