Kanal D izle Baht Oyunu final 17. bölüm izle 12 Ekim Salı

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Baht Oyunu 17. bölümü 12 Ekim Salı günü Kanal D'de yayınlanıyor ve hayranları yeni bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Yeni bölüm Baht Oyunu oyunculukları ve sevimli karakterleriyle aşk hikayesini gözler önüne seriyor.Yeni bölüm Baht Oyunu izlemek için bugün akşam saat 20:00'de Kanal D'yi izleyebilirsiniz veya sonrasında dizinin kendi internet sitesinden tekrarını izlenebilir.Ada'ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe'yi göndermeye karar verir. Tuğçe ile Bora'nın yakınlaşmasını izleyen Ada, yaşadığı acıya rağmen Bora'ya karşı dik durmakta kararlıdır. Diğer yandan Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş biter ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanır.Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora'nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.Romantik bir anda kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi FİNALİ her Salı günü ekranlara geliyor. Her Salı olduğu gibi bu Salı günü de yanı 12 Ekim 2021'de Baht Oyunu yeni bölümü olan 17. bölüm finali ile ekranlarda olacak.