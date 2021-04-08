Kanal D Camdaki Kız Perşembe 1. bölüm izle full Perşembe son bölüm

Yeni dizi Camdaki Kız 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile iddialı olan dizi Camdaki Kız gerçek hayattan uyarlama ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından esinlenilerek dizi haline getirildi. Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm izle, Camdaki Kız yeni dizi izle detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

08 Nisan 2021 09:15
Kanal D Camdaki Kız Perşembe 1. bölüm izle full Perşembe son bölüm
Kanal D'nin yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi Camdaki Kız 1. bölüm izle ekranlara geliyor. İddialı oyuncu kadrosu sayesinde ratinglerde zirveye oynaması beklenen Camdaki kız 1. bölüm saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanıyor.
Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM ÖZET

Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan'ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır.

Diğer yandan Nalan'ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat'ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat'ı Cana'dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan'ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat'ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan'la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan'ın hayallerindeki "kurtarıcı prens" midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

CAMDAKİ KIZ KONUSU, HİKAYESİ

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ KÜNYESİ, DİZİNİN BİLGİLERİ

Yapım: OGM PİCTURES
Yapımcı: Onur GÜVENATAM
Yönetmen: Nadim Güç
Senaryo: Seda Altaylı Turgutlu
Uygulayıcı Yapımcı: Ebru Sakal
Görüntü Yönetmeni: Tolga Çetin
Dekor Tasarım: Murat Güney
Sanat Yönetmeni: Aylin Rahşan Telli
Müzik: Fırat Yükselir

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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyle: Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

CAMDAKİ KIZ UYARLAMA ROMANI

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

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