Kanada'nın 11-0 kazandığı maçta Larin yine golünü attı

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Milli takımı ile çıktığı maçlarda gollerine devam ediyor.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 28 maçta 14 gol kaydeden Larin, Kanada'nın Cayman Adaları'nı 11-0 yendiği maçta da sahadaydı. Larin ilk 11'de başladığı maçta 60 dakika forma giyerken 13. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.



Larin Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta da 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Böylelikle Larin, Kanada Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 4 gol kaydederek Türkiye'ye dönüş yoluna geçti.



