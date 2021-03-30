Kanada'nın 11-0 kazandığı maçta Larin yine golünü attı

Beşiktaşlı Larin, Kanada Milli Takımı'nın Cayman Adaları'nı 11-0 yendiği maçta golünü attı.

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Kanada'nın 11-0 kazandığı maçta Larin yine golünü attı
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30 Mart 2021 03:19
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Milli takımı ile çıktığı maçlarda gollerine devam ediyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 28 maçta 14 gol kaydeden Larin, Kanada'nın Cayman Adaları'nı 11-0 yendiği maçta da sahadaydı. Larin ilk 11'de başladığı maçta 60 dakika forma giyerken 13. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.

Larin Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta da 3 gol atarak yıldızlaşmıştı. Böylelikle Larin, Kanada Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 4 gol kaydederek Türkiye'ye dönüş yoluna geçti.



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