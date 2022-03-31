Kanadalılar, Trabzonspor maçına yetişemiyor

İki Kanadalı futbolcunun milli takımdan yorgun dönecek olmaları nedeniyle Trabzon maçında ilk 11'de yer almaları beklenmiyor.



Atiba Hutchinson ve Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'yla 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitme sevinci yaşarken, performanslarıyla da beğeni toplamışlardı. Bu sabaha karşı milli formayla Panama ile maç yapan iki futbolcu yarın İstanbul'a dönecek. Valerien İsmael de milli takımlardaki oyuncuların geri dönüşünü beklerken, fiziksel durumlarına göre kadroyu oluşturacak. Ancak uzun bir yolculuk yapacak olan Atiba ve Larin'in yorgunluğu soru işareti. Ismael'in iki isimle de görüşeceği ve antrenman performanslarını test edeceği belirtilirken Trabzon deplasmanında hazır oyunculara şans tanımayı planladığı öğrenildi.





İLGİLİ VİDEO