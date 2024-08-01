Kanadalı yüzücü McIntosh'tan olimpiyat rekoru!

Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, yüzmede kadınlar 200 metre kelebek kategorisinde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Kanadalı yüzücü McIntosh'tan olimpiyat rekoru!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre kelebek kategorisinde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, Çinli Yufei Zhang'in Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 2 dakika 3 saniye 86 saliseyle kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu. Summer McIntosh, 2 dakika 3 saniye 3 saliselik derecesiyle altın madalyayı kazandı.

ABD'li yüzücü Regan Smith, Tokyo'da kırılan olimpiyat rekorunu geçerek 2 dakika 3 saniye 84 saliselik derece elde etse de gümüş madalya aldı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndaki rekorun sahibi Çinli Yufei Zhang ise 2 dakika 5 saniye 9 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti.

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