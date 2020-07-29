Kanadalı voleybolcu Brett Walsh, Halkbank'ta

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki Kanadalı pasör Brett Walsh'u renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA
Kanadalı voleybolcu Brett Walsh, Halkbank'ta
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29 Temmuz 2020 13:27
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki Kanadalı pasör Brett Walsh'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika'nın Knack Roeselare takımında oynayan Walsh'un, başkent ekibinde 7 numaralı forma ile mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Brett Walsh, Halkbank ailesine katılmanın kendisini heyecanlandırdığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkbank, sıkı çalışma ve mükemmellik kültürüyle Avrupa'da çok önemli bir kulüp. Bu sezon Halkbank formasını giyeceğim için gerçekten heyecan duyuyorum. Harika takım arkadaşlarımla bir yumruk olup rakiplerimizle rekabet etmek için sabırsızlanıyorum."



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