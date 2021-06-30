Kanadalı tenisçi Andreescu'dan Wimbledon'a erken veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, ilk turda elendi.
Andreescu, ilk tur mücadelesinde dünya 58 numarası Fransız Alize Cornet ile karşılaştı.
21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
2019 yılında ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Wimbledon'da ana tabloya kaldığı iki turnuvada da ilk turda elenmekten kurtulamadı.
Andreescu, ilk tur mücadelesinde dünya 58 numarası Fransız Alize Cornet ile karşılaştı.
21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
2019 yılında ABD Açık'ta şampiyon olan Andreescu, Wimbledon'da ana tabloya kaldığı iki turnuvada da ilk turda elenmekten kurtulamadı.