Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ın Kanadalı milli pasörü Brett Walsh, formasını giydiği başkent ekibinin birçok başarıya imza atmış, önemli sporcuların forma giydiği bir kulüp olduğunu söyledi.



Halkbank'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Walsh, "Halkbank'ı temsil etmek onur. Kulübümüz her müsabakada en iyi koşulda en iyi kondisyona sahip olarak oynayabilmemiz için bize destek veriyor." değerlendirmesini yaptı.



Küçük yaşlardan itibaren voleybol oynasa da bir kulüp çatısı altına girdiğinde 11 yaşında olduğunu belirten Walsh, "Çok şanslıydım çünkü annem de babam da voleybolcuydu ve bu spora başlamam onlar sayesinde oldu." yorumunda bulundu.



Kanada'da voleybolun buz hokeyi kadar tercih edilen bir branş olmadığını dile getiren 26 yaşındaki sporcu, "Voleybol, özellikle son 10 yılda Kanada'da popüler hale geldi. Annem de babam da Kanada ve Fransa'da üniversitede voleybol oynadı. Babam Kanada Milli Takım forması da giydi. Her ikisi de pasördü. Bu yüzden benim oynamak istediğim pozisyon da bu oldu ve bana çok iyi antrenörlük yaptılar." değerlendirmesini yaptı.



Voleybolun güzel bir spor olduğunu söyleyen Walsh, "Çünkü öngörülemez bir takım oyunu. Her maç benzersizdir ve işlerin nasıl gideceğini asla bilemiyorsun. Başarılı olmak için takım arkadaşlarınıza güvenmeniz gerekiyor ve neredeyse diğer tüm sporlardan daha fazla her şey birbirine bağlı. Bu nedenle, tüm bu deneyimleri takım arkadaşlarınızla paylaştığınız için oynaması insana çok zevk veren bir spor dalı." diye konuştu.



AXA Sigorta Efeler Ligi'ni "güçlü" kelimesiyle değerlendiren ve ligde çok sayıda üst düzey takım ve oyuncunun bulunduğunu aktaran Kanadalı sporcu, Türkiye'de birçok Kanadalı oyuncu olduğunu ve Kanada Milli Takım antrenörü Glenn Hoag'un da burada uzun yıllardır antrenörlük yaptığını hatırlattı.



- "Türk kültürü harika, insanlar cana yakın ve yardımsever"



Salgın koşullarının oluşturduğu zorluklarda voleybol oynayabildikleri için bütün takımın minnettar olduğunu dile getiren başkent ekibinin pasörü, "Çok güçlü bir ekibimiz olduğuna ve takım olarak birlikte iyi çalıştığımıza, bu sezon tüm yarışmalarda başarılı olmak için büyük bir fırsatımız olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.



Türk kültürünü "harika", insanlarını da çok cana yakın ve yardımsever olarak tanımlayan Walsh, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türk yemeklerinden son derece keyif alıyorum. Türk mutfağı gerçekten lezzetli. Zamanımı kız arkadaşımla gezip, etrafı şehri keşfetmeye ve doğayı kültürü öğrenmeye ayırıyorum. Ayrıca sıcak havanın da tadını çıkarmaya çalışıyoruz çünkü Kanada'da hava genelde soğuk ve çok kar var. Türkiye'deki Kanadalı oyuncularla iletişim halindeyim. Bazen evden uzakta yaşarken, tanıdık yüzlerin olması güzel.'