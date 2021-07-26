Kanadalı Margaret Macneil altın madalya aldı

Yüzmede kadınlar 100 metre kelebekte Kanadalı Margaret Macneil altın madalya ald.

Kanadalı Margaret Macneil altın madalya aldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 100 metre kelebek finalinde Kanadalı yüzücü Margaret Macneil altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Macneil, 55.59'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Kanadalı sporcu, bu derecesiyle Amerika rekorunu da kırmış oldu.

İkinciliği 55.64'lük derecesiyle Çinli Yufei Zhang alırken üçüncü sırada 55.72 ile Avustralyalı Emma McKeon geldi. McKeon'un bu derecesi de yeni Okyanusya rekoru olarak kayıtlara geçti.

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