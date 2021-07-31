Kanada'yı Tokyo 2020'de kadın sporcuları sırtlıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde Türkiye, boksta Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale çıkmasıyla madalyayı garantiledi.



Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde 6 branşta 14 Türk sporcu mücadele etti.



Boksta kadınlarda Busenaz Sürmeneli, tarihe geçti. Busenaz, 69 kiloda çeyrek final maçında Ukrayna'dan Anna Lysenko'yu eleyere yarı finale çıktı. Başarılı boksör, böylece olimpiyat madalyasını garantiledi. Busenaz, Türk boks tarihinde olimpiyatta madalyayı garantileyen ilk Türk boksör oldu. Ayrıca Türk boksunun da 13 yıllık olimpiyat madalya hasreti sona erdi. Busenaz'ın yarı final karşılaşması 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da başlayacak



Kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, Arjantinli Dayana Sanchez'i yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Esra'nın Finlandiya'dan Mira Marjut Johanna Potkonen'le yapacağı çeyrek final maçı 3 Ağustos Salı günü TSİ 11.15'te başlayacak.



Erkekler boksta ise 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek final müsabakasında Azerbaycan'dan Loren Alfonso Dominguez'e elendi ve madalya şansını kaçırdı.



- Kayra bronz madalya maçını kaybetti



Kadınlarda milli judocu Kayra Sayit, +78 kiloda bronz madalyaya çok yaklaştı ancak kazanamadı.



Kayra, Kamerunlu Hortence Mballa ile Ukraynalı Yelyzaveta Kalanin'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milli sporcu, çeyrek finalde Japon Akira Sone'ye yenildi ve altın madalya şansını kaçırdı. Milli sporcu repesajda ise Güney Koreli Mijin Han'ı yenerek bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti. Kayra, Fransız rakibi Romane Dicko'ya yenildi ve bronz madalyayı kazanamadı.



- Atletizmde 3 sporcu yarıştı



Tokyo 2020'de yeni başlayan atletizm branşında 3 Türk sporcu sahne aldı.



Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli seçmelerini geçerek adını yarı finale yazdırdı.



Yasemin Can, 5000 metrede kendi serisini 6. sırada bitirdi. Diğer serinin sonuçlanmasıyla Yasemin Can, finale yükseldi.



Gülle atmada ise Emel Dereli, elemeleri geçemedi ve elendi.



Okçulukta, milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz bireysel klasik yay kategorisinde son 16 tur maçında Güney Koreli Chaeyoung Kang'a elendi.



Yelkende ise laser radial kategorisinde Ecem Güzel, olimpiyatı 20. sırada bitirdi. 470 kategorisinde ise Ateş ve Deniz Çınar kardeşler iki basamak yükselerek günü 6. sırada tamamladı. Beste Kardeşler-Okyanus Arıkan çifti ise günü 18. sırada bitirdi.



Kürekte erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde Onat Kazaklı, D finalinde yarışı ve olimpiyat oyunlarını 21. sırada tamamladı.



