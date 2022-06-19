Kanada GP'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1'de Kanada GP'sinin pole pozisyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu. Yarışa Fernando Alonso 2. sırada, Carlos Sainz ise 3. sırada başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kanada GP'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
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19 Haziran 2022 01:19
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 21.299 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Verstappen, Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso, 0.645 saniye farkla ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise 0.797 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 9. yarışı, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.

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