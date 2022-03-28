Kanada, Dünya Kupası biletini kaptı

Kanada, CONCACAF Elemeleri'nde Jamaika'yı 4-0 mağlup etti ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kanada, Dünya Kupası biletini kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2022 01:33
Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde Kanada ile Jamaika karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Kanada 4-0'lık skorla kazandı. Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Cyle Larin, 44. dakikada Tajon Buchanan, 82. dakikada Junior Hoilett ve 88. dakikada Adrian Mariappa (kendi kalesine) kaydetti.

Kanada'da Larin karşılaşmaya 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı. Atiba Hutchinson ise 62. dakika maça dahil oldu.

Alınan bu sonucun ardından Kanada, CONCACAF Elemeleri Final Turu'nda puanını 28'e çıkarttı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.